Lecce, il ds Trinchera: "Oggi ambiente ostile, dobbiamo curare i particolari"

Stefano Trinchera, dirigente sportivo del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Fiorentina. Le sue parole: "Mi aspettavo uno scontro diretto oggi? No, la Fiorentina è stata costruita per un campionato diverso da quello che sta facendo ora. I valori sono completamente differenti tra le due squadre. Ci aspetta una prestazione difficile".

Che Lecce è uscito dalla prestazione contro il Napoli?

"Nonostante veniamo da due sconfitte di fila, mi permetto di dire immeritate, siamo in forte crescita. Squadra che ha preso consapevolezza. Dobbiamo curare meglio i particolare".

Come se ne può uscire a livello di punti?

"Sappiamo qual è il nostro percorso, è dura muovere la classifica. Guardiamo oggi che ci aspetta un ambiente ostile con grandi motivazioni".