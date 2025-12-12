Lecce, Trinchera: "In difesa siamo solidi, speriamo di essere concreti in attacco"
TUTTO mercato WEB
Il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera ha dichiarato quanto segue ai microfoni di DAZN: "Non dobbiamo farci condizionare dalla sconfitta nello scontro diretto con la Cremonese, fino a un episodio quantomeno dubbio credo che abbiamo fatto una buona gara e prima di parlare di mercato credo che sia giusto concentrarsi su quanto dobbiamo fare in campo. Abbiamo ritrovato una solidità difensiva e ci tocca essere concreti in attacco. Non sarà una gara decisiva, ma la posta in palio conta tanto".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Le più lette
1 La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Ora in radio
Primo piano
Il CEO di Tether: "Inviata offerta a Exor per comprare la Juve. Pronti a investire 1 miliardo nel club"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile