Lecce, Trinchera: "Stulic e Camarda non devono fasciarsi la testa, il gol arriverà"

Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro il Napoli.

A che punto sono Camarda e Stulic nel loro processo di crescita?

“Parliamo di due attaccanti centrali per noi molto forti, Camarda è giovanissimo ma ha dimostrato di essere pronto per fare il protagonista in Serie A. Stulic ha avuto più opportunità di lui, il percorso di crescita è quello corretto. Non devono fasciarsi la testa, soprattutto Stulic perché il gol arriverà. Camarda si è guadagnato la possibilità di giocare dall'inizio stasera perché è un giocatore che ha tutte le carte in regola per essere protagonista anche oggi”.

Siete soddisfatti di quanto visto fin qui o vi aspettavate qualcosa di più?

“300 partite in Serie A sono un traguardo prestigioso per il direttore Corvino, è un Highlander e speriamo di godercelo quanto più a lungo possibile. Abbiamo iniziato un po’ in sordina, però nelle ultime partite si è notata una grande crescita. La Serie A è un campionato molto difficile, chissà che oggi la squadra non possa regalare una grande prestazione al direttore”.

La salvezza passa anche da partite come questa?

“Assolutamente sì, sappiamo che il livello nostro è quello di una squadra che deve soffrire ma non partiamo battuti. Dobbiamo sgomitare ed essere impeccabili per uscirne indenni. Non è facile, ma dobbiamo mettercela tutta”.