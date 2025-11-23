Lecce, Trinchera: "La Serie A è come le montagne russe. Tiago Gabriel? Gran lavoratore"

Stefano Trichera, direttore sportivo del Lecce, a pochi minuti dal match di Roma contro la Lazio è intervenuto al microfono di DAZN: "Quel 25 maggio, qui, rappresenta una giornata memorabile, storica, ci ha permesso di entrare nella storia del club ottenendo la terza salvezza consecutiva. In Serie A si è sulle montagne russe. Sappiamo che è molto difficile reggere l'urto di questa categoria proibitiva, ma noi cerchiamo di migliorarci ogni giorno, è quello il segreto".

Quant'è importante l'aspetto della mentalità trasferita da Di Francesco ai giocatori?

"In casa abbiamo raccolto molto meno rispetto a quanto prodotto e rispetto alle prestazioni. Col mister si lavora nella cura dei particolari. In casa e fuori la mentalità è giusta. C'è consapevolezza di poter insidiare gli avversari".

Tiago Gabriel sarà il prossimo pezzo pregiato come lo furono Dorgu e Hjulmand?

"Crediamo proprio di sì, ma non lo scopriamo adesso. Con Corvino abbiamo fatto delle attente analisi prima di prenderlo. Abbiamo intravisto in lui un grande potenziale, com'era accaduto con Dorgu, Hjulmand e tanti altri. Questo ragazzo mi colpisce sull'aspetto professionale, ha la cultura del lavoro, vuole migliorarsi e ha la testa sulle spalle. Pensiamo possa prendersi grandi soddisfazioni".