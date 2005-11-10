Ufficiale Lecce, prolungati anche i contratti di tre talenti classe 2005: Gorter, Kovac e Ubani

Giornata di ufficialità in casa Lecce. "L’U.S. Lecce comunica di aver esercitato l’opzione, prevista contrattualmente, per il prolungamento di tre anni del contratto in essere con i calciatori Olaf Gorter, Niko Kovac e Marlon Ubani", si legge sul sito ufficiale dei salentini dopo il precedente comunicato sui rinnovi dei senatori Gallo, Banda e Ramadani. La nuova scadenza contrattuale dei tre giallorossi è stata così portata al 30 giugno 2029.

I numeri stagionali dei tre calciatori classe 2005

Tutti calciatori della Primavera, Gorter è un centrocampista olandese che quest'anno ha giocato tre partite in prima squadra; Kovac è un centrocampista bosniaco che, pur venendo convocato spesso da Di Francesco, in questa stagione non è riuscito a esordire; Ubani è infine un esterno dal doppio passaporto nigeriano-tedesco, reduce dal prestito in Serie C con la Cavese, dove ha messo insieme ben 28 presenze con un gol e un assist.