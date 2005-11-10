Ufficiale Il Lecce trattiene gli uomini salvezza: rinnovo scattato per Banda, Gallo e Ramadani

Il Lecce trattiene per almeno una ulteriore stagione tre giocatori che sono stati di fondamentale importanza per il raggiungimento della salvezza in questa stagione: Lameck Banda, Antonino Gallo e Ylber Ramadani. Come comunicato dal club giallorosso infatti i tre giocatori, tutti a scadenza di contratto al 30 giugno 2026, hanno rinnovato per una ulteriore annata grazie all'opzione esercitata da parte del club, prevista nei loro accordi.

Ecco il comunicato: "L’U.S. Lecce comunica di aver esercitato l’opzione per il prolungamento di un anno del contratto in essere con i calciatori Lameck Banda, Antonino Gallo e Ylber Ramadani. La nuova scadenza contrattuale dei tre giallorossi è stata così portata al 30 giugno 2027".