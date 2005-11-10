Ufficiale
Lecce, riscattato Camarda dal Milan: i rossoneri possono controriscattarlo. Il comunicato
TUTTOmercatoWEB
Francesco Camarda è ufficialmente un giocatore del Lecce, almeno per il momento. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale il club salentino ha infatti reso noto di aver esercitato il diritto di riscatto per l'acquisizione a titolo definitivo dell'attaccante classe 2008. Adesso il Milan avrà tre giorni di tempo, dal 18 al 20 giugno, per esercitare il controriscatto e riportare il giovane attaccante a Milano.
Il comunicato del Lecce.
"L’U.S. Lecce comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Francesco Camarda dall’A.C. Milan, che ha la facoltà di esercitare la contro opzione dal 18 al 20 giugno.
Altre notizie Serie A