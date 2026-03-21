Lecce, Sottil out: la lombosciatalgia continua a tormentarlo, valutato in questi giorni

Assenza non di poco conto in casa Lecce, chiamato domani a giocare all'Olimpico contro la Roma e a provare a conquistare punti utili in chiave salvezza. Il giocatore in questione è Riccardo Sottil, in panchina nelle ultime due sfide di campionato. L'esterno offensivo scuola Fiorentina non ci sarà domani contro la squadra di Gasperini, per via delle sue condizioni fisiche che non stanno migliorando.

Ne ha parlato in modo più specifico il club salentino, diramando un comunicato ufficiale: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Riccardo Sottil, a seguito del persistere della lombosciatalgia, sarà assente in questi giorni in quanto si sottoporrà ad ulteriore visita specialistica".