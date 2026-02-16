Lecce, Sottil: "Due vittorie fondamentali, ora col pubblico proveremo a far bene con l'Inter"
“Sono due vittorie consecutive che danno morale, l’atteggiamento è stato quello giusto e abbiamo dimostrato la capacità di stare dentro la gara per 90 minuti senza distrazioni. Abbiamo agganciato qualche squadra tirandone dentro altre. Ora abbiamo la possibilità di affrontare una grandissima squadra come l’Inter e proveremo a sfruttare in ogni modo non solo l’entusiasmo per questi sei punti, ma anche la spinta della gente che è una componente che ha il suo peso. Si vinca o si perde bisogna scendere in campo con la consapevolezza di voler dare tutto”. Queste le dichiarazioni dell'attaccante Riccardo Sottil la DAZN al termine della partita vinta dal Lecce a Cagliari per 0-2.
Editoriale di Enzo Bucchioni Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto
