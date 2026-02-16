Lecce, Sottil: "Vittoria vitale, ma non abbiamo fatto niente. Il gol? Ho messo una bella palla"

Riccardo Sottil, esterno offensivo del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha parlato così dopo il 2-0 contro il Cagliari in Sardegna: "Omri (Gandelman, ndr) si è inserito bene, oggi abbiamo sfruttato una palla inattiva, finalmente è arrivato il gol. Ho messo una bella palla, lui ha una qualità importante sul terzo tempo. Non è fatto ancora niente, abbiamo ributtato qualche squadra giù, ma dobbiamo continuare così".

Quanto conta questo successo per voi?

"Vittoria vitale, adesso Inter e Cremonese, avremo anche Genoa e Fiorentina in casa, se vinci dai uno slancio ulteriore alla classifica. Abbiamo lavorato bene, vincendo 0-2 in un campo ostico. Domani ci riposiamo e poi prepareremo la prossima partita".