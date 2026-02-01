Live TMW Lecce, Sottil: "Siamo vivi, peccato per la sconfitta. Ripartiamo dalla prestazione"

15.00 - L'attaccante del Lecce, Riccardo Sottil, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Torino, valida per la ventitresima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ci fa un'analisi della gara?

"Torniamo a casa con 0 punti, ma la prestazione è positiva. Siamo stati padroni del campo per molto tempo, è mancato solo il gol. Lavoriamo per essere più cinici, è un Lecce vivo e non era facile contro il Toro. Siamo ancora lì, il campionato è lungo e ripartiamo dalla prestazione"

Un commento sui compagni di reparto

"Tutti hanno caratteristiche differenti, è meglio per il mister perché può scegliere. Più opzioni, meglio per la squadra: Cheddira si è messo subito a disposizione ed è forte, darà una grande mano insieme a Stulic. Dobbiamo compattarci, tutti daremo il massimo"

