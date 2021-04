Lega Serie A, iniziata l'Assemblea: tra i temi la centrale unica VAR. Si parla anche di DAZN?

E' iniziata da pochi minuti l'Assemblea della Lega Serie A, con tutti le società collegate. All'ordine del giorno, tra le altre cose, il tema della centrale unica VAR e la ripartizione delle risorse dei diritti tv in base al pubblico pagante negli stadi. Possibile anche si affronti la delicata situazione legata ai problemi tecnici avuti domenica da DAZN per Inter-Cagliari e Verona- Lazio. La Lega, infatti, aveva chiesto in una lettera a DAZN chiarimenti al fine di scongiurare episodi simili in futuro ed è molto probabile che il tema venga riproposto dai quattro club pro-Sky oggi in Assemblea.