13.15 - Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Udinese.

13.34 - È iniziata la conferenza stampa del tecnico nerazzurro.

Quella di domani è abbastanza complicata, l'Udinese non vince in casa da parecchio tempo.

"Sono tutte statistiche che per quanto riguarda noi lasciano il tempo che trovano. Dobbiamo pensare alla partita contro un'ottima squadra, stanno avendo qualche difficoltà, ma hanno dimostrato il loro valore. Il campionato è molto equilibrato, ci sono squadre difficili da superare anche nella parte bassa della classifica".

Domani sarà importantissima anche per la classifica.

"È importante restare nel gruppo delle prime, a parte chiaramente Inter e Milan. Ogni risultato è fondamentale, ma è importante anche la striscia positiva. Tutte fanno fatica a rispettare la marcia. Nel trend generale siamo messi bene, siamo in buona compagnia. Dobbiamo restare lì, tutto passa sulla singola partita. Siamo vicini alla fine del girone d'andata, è sempre un modo per fare un bilancio perché hai incontrato tutte le squadre".

Rispetto a Bologna come valuta il pareggio col Genoa?

"A Bologna ci abbiamo messo un po' del nostro, c'erano tutti i presupposti per vincere. Questa è stata una gara più difficile anche per merito del Genoa, si sono difesi con un accanimento, hanno portato via un punto meritato. A noi mancano i due punti per quello che abbiamo fatto nell'arco della partita, siamo riusciti a costruire meno opportunità rispetto al solito, la squadra ha giocato con un'intensità notevole".

Si potrà vedere una squadra con due punte?

"Si può vedere sempre, ma dipende dal tipo di partita. Domani l'Udinese gioca comunque in casa, penso che azzarderà qualcosa in più. Penso che sarà una partita dove entrambe le squadre cercheranno di fare risultato rispettando le caratteristiche dell'altra".

Come è la situazione infortunati?

"L'unico è Pasalic, pensavamo già di recuperarlo questa settimana, ma si allungano i tempi. In questo momento non posso prevederlo, siamo ritornati un po' indietro".

Come valuta l'Udinese?

"Non so che partita verrà fuori, hanno un modulo speculare al Genoa. Nel primo tempo si proponevano bene e sono stati pericolosi, poi dipende quello che succede in campo. Sono squadre che possono togliere punti a chiunque e lo hanno fatto in certi momenti".