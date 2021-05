live Benevento, Inzaghi: "La squadra è ancora viva, ora dobbiamo vincere col Crotone"

22.50 - Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi interverrà in conferenza stampa per analizzare il match contro l'Atalanta.

23.33 - È iniziata la conferenza stampa del tecnico giallorosso: "Difensivamente abbiamo fatto un'ottima partita, è quello che potevamo fare contro una super squadra, il primo gol è di un fuoriclasse che fa una giocata incredibile. Il nostro portiere è stato poco impegnato, ma dopo la sfida col Cagliari avevo paura della reazione a livello psicologico, invece siamo rimasti in partita, abbiamo cercato anche di pareggiare. Con Barba abbiamo avuto un'ottima occasione, è chiaro che abbiamo creato poco ma bisogna ammettere la forza degli avversari. La squadra c'è ed è viva, abbiamo due partite importanti. Col Crotone dobbiamo vincere, poi l'ultima ce la possiamo giocare".

Col Crotone mancherà Caldirola. Può pesare la sua assenza?

"Speriamo di no, mi dispiace per Caldirola. Ha preso due gialli in un minuto, ci saranno altri che giocheranno. Perdiamo un giocatore che stava facendo bene".

I risultati, al di là della sconfitta, vi tengono ancora in gioco.

"Non possiamo più guardare gli altri, dobbiamo vincere le prossime due gare. Sono partite alla nostra portata, ma dobbiamo affrontarle una per volta. Dobbiamo capire cosa succederà in Spezia-Torino, poi vedremo all'ultima".

23.35 - È terminata la conferenza stampa di mister Inzaghi.