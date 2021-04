live Bologna, Mihajlovic: "Il mio futuro? Ho due anni di contratto e qui sto bene"

13.15 - Siederà a breve in sala stampa il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, che oggi seguirà i rossoblù nell'allenamento di rifinitura in vista della gara di domani a Bergamo. L'allenatore felsineo racconterà a breve la prossima gara di campionato contro l'Atalanta di Gasperini. TUTTOmercatoWEB.compropone qui la diretta scritta della conferenza, in diretta dal centro tecnico di Casteldebole.

13.33 - Inizia la conferenza di Mihajlovic.

Com'è andato l'incontro con Saputo? Che cosa è rimasto in sospeso?

"Ci siamo incontrati e abbiamo parlato di tante cose, non solo di calcio. Il Presidente è ambizioso quanto lo sono io. L'obiettivo comune è quello di migliorare la squadra, poi vedremo se ci si riuscirà considerando che il Bologna dovrà fare i conti con le difficoltà economiche dovute alla pandemia... ci sono le cessioni, i riscatti da pagare di giocatori, gli acquisti da fare. Per quanto riguarda chi si vende, questo non dipende solo dal Bologna ovviamente. Al momento però è ancora tutto in alto mare. Io so quello che serve al Bologna per stare nella parte sinistra della classifica, cioè mantenere i giocatori migliori aggiungendo una punta e un difensore centrale, ma questo non si potrà fare. Ci aggiorneremo e vedremo cosa ci portano anche queste ultime sei partite, in chiave salvezza in primis e poi nel migliorare i risultati degli anni passati. Ci tengo a sottolineare che tra me e il Bologna non ci sarà mai nessun tipo di problema. E' stato un incontro positivo quello con il presidente, che ha confermato quello che penso anche io, ovvero l'obiettivo di migliorare la squadra. Ci riaggiorneremo":

Musa Barrow: otto assist, otto gol, il migliore in Europa alla sua età...

"Ricordiamoci che per tenerlo la società deve pagare ancora 15 milioni, per cui saranno 15 milioni in meno per il mercato. Io con lui mi arrabbio, e lo faccio perché so che lui è uno di quelli che in partita ti può dare di più, e questo lo dimostrano i numeri. Tra l'altro ha fatto tutto questo in una squadra di metà classifica".

Se incontrare l'Atalante è come andare dal dentista, incontrare il Bologna cos'è?

"Io quando andavo dal dentista a volte mi addormentavo... Per me andare dal dentista non è mai stato un trauma, lo era solo quando ero piccolo perché non c'era l'anestesia e una volta mi hanno curato anche il dente sbagliato. Adesso che sono grande, andare dal dentista mi rilassa. Guardiola forse ha esperienze diverse, deve cambiare dentista se pensa questo. Io preferisco andare dal dentista che incontrare l'Atalanta".

Il mercato dipende dalle offerte che arrivano, ma questo può valere anche per lei come allenatore. Se arrivasse l'offerta di una grande cosa farebbe?

"Qualsiasi cosa succederà, succederà nel massimo rispetto delle parti. Io qui sto bene con tutti, ho due anni di contratto e sto qua. Se dovesse arrivare un'offerta la valuterò, ma ora non sto pensando a quello che potrebbe succedere. Mancano sei partite e sono concentrato su questo, sul mio lavoro".