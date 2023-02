LIVE TMW - Inter, Inzaghi: "Sull'1-1 siamo andati tutti troppo avanti. Handanovic? Scelte"

live Inter, Inzaghi: "Sull'1-1 siamo andati tutti troppo avanti. Handanovic? Scelte"

23.05 - L'Inter torna a sorridere dopo il 3-1 all'Udinese. In conferenza stampa, Simone Inzaghi analizza la gara, in vista del ritorno in Champions contro il Porto. Diretta testuale della conferenza stampa a cura di TMW.

23.22 - Ecco Inzaghi.

Cosa è successo sull'1-1?

"L'ho rivisto velocemente, devo ancora vederlo bene. Finché una giocata non è consolidata, una volta che ha stoppato Romelu siamo andati in troppi sopra il pallone. Poi c'è stato il passaggio e abbiamo preso una ripartenza, in questi due giorni avevamo anche lavorato su quello. Potevamo difendere meglio, l'Udinese è una squadra che le ripartenze le fa molto bene. Spiace perché era stato un grandissimo primo tempo, macchiato da quella rete".

La squadra arriva alla Champions come voleva lei?

"Stiamo bene, abbiamo recuperato qualche giocatore importante, che mi sta aiutando nelle rotazioni. Guardiamo con fiducia a questa partita importante che avremo, con un avversario di qualità e un allenatore che lavora benissimo da tanti anni".

Rispetto alla gara col Liverpool arrivate meglio. Però oggi decima vittoria in casa, fuori casa solo 17 punti. Come mai?

"È un dato di fatto, dobbiamo migliorare il nostro percorso esterno sapendo che qui abbiamo fatto tanti punti. Dobbiamo lavorare meglio anche in trasferta".

La scelta di Handanovic titolare?

"Scelte... Scelte che faccio: ho tanti giocatori che si allenano bene e devo scegliere ogni volta, non parlerei di turnover ma devo impiegare tutti i giocatori che mi danno garanzie. Devo fare le scelte che ritengo opportune, poi vincendo probabilmente le scelte domani possono sembrare giuste perché si è vinto 3-1. Con un altro risultato saremmo stati ad ascoltare, ma si sceglie con molta tranquillità per il bene dell'Inter".

Il discorso riguarda anche Skriniar? Ha considerato chi aveva giocato di più finora?

"Il dispendio di energie c'è sempre, dietro ho Skriniar, Darmian e D'Ambrosio che mi mettono in difficoltà ogni settimana".

