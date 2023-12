live Inter, Inzaghi: "Tranquilli per la salvezza con 38 punti? Quello senz'altro..."

23.10 - Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, analizza in conferenza stampa la vittoria ottenuta questa sera contro l'Udinese col risultato di 4-0. Diretta testuale a cura di TMW.

23.32 - Inizia la conferenza stampa di Inzaghi.

Avete già fatto cinque controsorpassi e le prossime due giocate dopo. Cosa cambia?

"Chiaramente siamo abituati, da tanti anni. In questo momento stiamo sempre giocando dopo, però per quanto mi riguarda io cerco di incidere sulla mia squadra. I ragazzi sono stati bravissimi in questi cinque giorni, abbiamo avuto giorni importanti per preparare una gara che non era semplice e l'abbiamo resa facile: l'Udinese è una squadra di valore, con tante ripartenze. Abbiamo tenuto benissimo il campo e mantenuto le distanze, l'abbiamo sbloccata al 35' e l'avremmo meritato prima".

Frattesi fuori, martedì titolare in Champions?

"Probabilmente... A Davide ho detto una cosa prima che finisse la gara, stamattina avevo un dubbio poi ho fatto una scelta. Oggi la partita si era incanalata su altre strade e ho voluto premiare altri ragazzi, Davide deve continuare così perché ci sta dando segnali importantissimi. Deve continuare così".

Ha senso stare qui a parlare di giochisti e risultatisti?

"Conta relativamente, bisogna vedere il tempo cosa dirà. Questi quattro mesi sono stati perfetti, abbiamo ottenuto dei traguardi importanti, siamo agli ottavi di Champions per il terzo anno di fila e poi c'è il mondiale per club a cui ci siamo qualificati, sappiamo cosa rappresenta. Dobbiamo continuare così".

Allegri ha detto che 36 punti non bastano neanche a salvarsi. Con 38 punti siete tranquilli...

"Quello senz'altro... Al di là di quello che succede in altre squadre dobbiamo tenere alta la competizione, in questo momento abbiamo fuori giocatori importanti e qualcuno dovrà fare gli straordinari. Dopo la Lazio riusciremo a riaggregare qualcuno, ora abbiamo Sociedad e Lazio e dobbiamo fare bene".

Giocare così bene conta tanto, ma è un rischio?

"Assolutamente, vedere giocare la squadra così è una grandissima soddisfazione, per me, per il mio staff e per i tifosi. Credo sia bello veder giocare bene, ma allo stesso tempo dobbiamo essere lucidi, pensare che al primo pareggio cambiano subito le opinioni e i giudizi ma questo vale per tutti, non solo per l'Inter e per Inzaghi, dobbiamo essere ancora più bravi e lavorare meglio".

Inter vs Juve: è questa la sfida scudetto?

"No, perché siamo alla 15esima giornata. Oggi la classifica dice questo, ma il percorso è insidioso e basta fare un filotto per cambiare le cose. Milan, Napoli, le romane sono tutte squadre importanti: stanno giocando tanto anche loro, hanno avuto qualche difficoltà e possono recuperare terreno".

23,40 - Conclusa la conferenza stampa di Inzaghi.