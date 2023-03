live Juventus, Allegri: "Pogba sicuramente out col Friburgo. Bonucci da verificare"

23:00 - Massimiliano Allegri commenta la vittoria per 4-2 contro la Sampdoria all’Allianz Stadium nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie A.

TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

23:09 - Allegri prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Grande reazione di carattere della squadra.

“Era una partita difficile, sul 2-0 si era semplificata ma le partite durano 100 minuti. Ci siamo allungati, non abbiamo fermato la prima ripartenza e siamo andati dietro al primo gol subito. Credo faccia parte dell’inesperienza, i giovani danno entusiasmo e tecnica, bisognava stare fermi lì senza fare errori e la partita sarebbe scivolata via. Nel secondo tempo avevamo un piglio diverso, eravamo più corti. Vittoria importante che ci permette di lavorare bene in vista di Friburgo”.

Come stanno Bonucci e Bremer?

“Leo ha preso un colpo, domattina farà accertamenti. Bremer ha avuto un fastidio al tendine, niente di che”.

Rabiot ancora in gol è sempre più leader.

“Adri è molto bravo, ha avuto una maturazione importante, è nell’età giusta. Può giocare ovunque, ha un motore diverso e ora è diventato bravo anche a chiudere l’azione. Può solo che migliorare”.

La prestazione di Soulé?

“Sono contento perché ha fatto gol, prima aveva fatto una bella giocata. Ha avuto un impatto importante, tecnicamente ha pulito il gioco. In partita si trasforma, lui è molto tecnico”.

Chiesa e Pogba ci saranno giovedì?

“Pogba no di sicuro, Chiesa vediamo”.

Cosa ne pensa di come il pubblico ha rincuorato Vlahovic?

“Dusan deve stare sereno, stasera anche tecnicamente ha fatto buone cose. Poi gli è mancato il gol, deve trovare equilibrio, stare più sereno ed essere meno frettoloso perché il gol lo troverà”.

Di Maria a che punto è?

“Non ha fatto niente in questi giorni, da martedì credo tornerà a lavorare con la squadra per essere a disposizione giovedì”.

Che sensazione le dà la classifica?

“La classifica ci dà soddisfazione, l’obiettivo è rimanere nelle prime quattro e puntare al secondo posto. Un po' di settimane fa eravamo in lotta salvezza, ora siamo settimi nella classifica attuale, nello stesso tempo bisogna lavorare per cercare di raggiungere i massimi obiettivi guardando quello che è stato fatto sul campo, ossia 53 punti”.

23:15 - Termina ora la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.