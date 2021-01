live Lazio, Inzaghi: "Noi dietro la Roma? La Champions è diversa dall'Europa League"

È la vigilia del derby della Capitale. Domani Lazio e Roma si affronteranno all'Olimpico (ore 20.45) e la gara verrà presentata oggi, alle 13.30, dal tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, che prenderà parola presso la sala stampa di Formello. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Chi ha più da perdere in questo derby?

"Sappiamo tutti quello che rappresenta il derby qui a Roma. Tutte e due le squadre rischiano. Per noi domani sarà importante, vogliamo dare seguito alle due vittorie fatte. La stagione dice che la squadra ha sempre fatto bene in un certo tipo di partite. Ho visto gli occhi dei ragazzi consapevoli della posta in palio in questo derby anomalo, senza tifosi, che però ci saranno con il cuore, lo stesso che dovremmo mettere noi in campo".

Che partita dovrà fare la Lazio?

"La Roma è un'ottima squadra con un allenatore che stimo molto. Penso che la mia Lazio però non sia da meno: dovremo avere corsa, aggressività e determinazione. Sappiamo che non possiamo sbagliare, non ci devono essere errori. Stiamo preparando la gara bene, nei minimi dettagli in entrambe le fasi di gioco".

Quanto è importante il ritorno di Lulic?

"Siamo tutti contenti. È il nostro capitano, fuori da 11 mesi. Ha sofferto tantissimo e ora sta molto meglio: è un punto di riferimento nello spogliatoio. Spero che già da domani possa darci un contributo in campo".

Confermerà la formazione di Parma o ci sarà qualche novità?

"Vedremo l'allenamento di oggi e la rifinitura di domani mattina, poi sceglierò la squadra migliore".

Pesa l'assenza dei tifosi?

"Peserà tantissimo, come sta pesando da dopo il lockdown. Ho alcuni giocatori che ne hanno bisogno".

Una terza vittoria consecutiva potrebbe essere la svolta?

"A livello di motivazioni potrebbe essere importantissima. In classifica siamo in ritardo e dobbiamo concentrarci solo sulla prossima partita. Non ci è mai successo di vincere 3 partite di fila quest'anno, sarebbe fondamentale. Il ritardo è dovuto ai diversi impegni europei? Noi abbiamo fatto la Champions, la Roma l'Europa League: non lo so, ma sicuramente sono competizioni diverse da preparare".

Chi mancherà domani?

"Sicuramente Cataldi e Fares, mentre adesso intensificheremo il lavoro con Correa e vedremo se ci sarà. Immobile e Luis Alberto? Ho solo notizie positive".

