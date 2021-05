live Lazio, Inzaghi: "Oggi un bello spot per il calcio italiano. Tare? Rapporto fraterno"

Non è riuscito a concedere l'ultima speranza di salvezza al fratello Pippo, Simone Inzaghi. La sua Lazio infatti non è andata oltre lo 0-0 contro il Torino, che con questo punto si salva e condanna il Benevento. Tra poco l'allenatore biancoceleste si presenterà in sala stampa per commentare quanto accaduto all'Olimpico.

Con questo pareggio, tuo fratello retrocede con il Benevento:

"Dispiace per Pippo. Ce l'abbiamo messa tutta, penso sia stato uno bello spot per il calcio italiano. Una squadra senza obiettivi ha giocato con il coltello tra i denti contro un'altra che doveva salvarsi. Abbiamo fatto due stagioni in una, abbiamo avuto tanti problemi e giocato ogni tre giorni. Dobbiamo solo fare i complimenti a questi ragazzi".

Il tuo futuro? Hai pensato che questa poteva essere la tua ultima partita all'Olimpico?

"Ero solo concentrato su quello che dovevamo fare. Domenica finiamo e poi ci vediamo con la società per prendere una decisione. Con Tare siamo quasi fratelli, con Lotito sono dal 2004. C'è grandissima stima, ieri il presidente è stato con noi e ha avuto parole importanti per questo gruppo. Non ci sarà mai un dissidio".

Ore 22.55 - Finisce la conferenza stampa.