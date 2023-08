live Lecce, D’Aversa: "A Firenze con entusiasmo ma senza presunzione. Krstovic si è presentato bene"

12.15 - Dopo i tre punti conquistati ai danni della Lazio, il Lecce mette nel mirino la Fiorentina. Domani alle 18:30 i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dell’Artemio Franchi per la seconda giornata di Serie A. Tra calcio e mercato: diversi temi verranno trattati oggi nella conferenza stampa di Roberto D’Aversa. Diretta scritta su TMW.

Come arriva il Lecce a questa partita?

"Arriva dopo un risultato positivo che ci porta entusiasmo ma non presunzione. La Fiorentina è forte, lavora molto uomo su uomo. Affronteremo la Fiorentina che si è vista a Genova".

Il mercato può condizionare mentalmente i giocatori?

"Questa situazione è uguale per tutti, ci dobbiamo abituare. Dopo il gol di Immobile non c'è stato sbandamento, i ragazzi sono stati sempre dentro la partita. Sotto l'aspetto mentale siamo sempre stati dentro la partita".

Quanto è importante la continuità nella formazione?

"La Fiorentina lavora con Italiano da diverso tempo, sono più avanti rispetto a noi. I giocatori devono conoscersi meglio, ovvio. Non ho ancora scelto la formazione. Rispetto i miei ragazzi e valuto fino all'ultimo momento chi poi deve scendere in campo. Sono importantissimi anche i subentrati, domenica lo abbiamo visto".

Dove giocherà Oudin?

"Non fa parte dei convocati. È un giocatore che conoscete meglio di me. Predilige giocare sulla trequarti, è quella la sua zona".

Come stanno Banda e Venuti?

"Banda sta bene. Venuti fa parte dei convocati".

Come ha visto Krstovic?

"Krstovic fa parte dei convocati. Viene da una settimana dove ha lavorato da solo con un preparatore ma seguendo il nostro programma. A tutti gli effetti fa parte dei convocati, poi il minutaggio lo valuteremo. Ci parlerò oggi con calma per poi vedere quanto sarà a disposizione. Si è presentato bene".

Come prosegue la crescita di Kaba?

"Non è facile cambiare nazione e stile di gioco. Kaba con la Lazio è subentrato benissimo e si sta adeguando ai nostri allenamenti. Gli altri sono più avvantaggiati ma è un giocatore di spessore. Non conosce la lingua ma sa giocare a calcio".

