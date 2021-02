LIVE TMW - Napoli, Gattuso: "Siamo in emergenza, Granada può metterci in difficoltà"

live Napoli, Gattuso: "Siamo in emergenza, Granada può metterci in difficoltà"

Torna l'Europa League col Napoli impegnato nei sedicesimi sul campo del Granada. A breve il tecnico Rino Gattuso risponderà alle domande sul match in conferenza stampa: segui le sue parole su TMW

Come si affronta la 14esima partita in quarantasette giorni?

"Siamo in emergenza, lo sappiamo. Non siamo venuti qui in vacanza, vogliamo fare una grande prestazione e ci vuole un grande Napoli. Loro sono una squadra atipica, con grande velocità. Bisogna mettere in campo una squadra competitiva anche se siamo in pochi".

Quanto è importante per voi Lozano?

"Lozano è importante per noi, come tutti quelli che mancano. Lo scorso anno è stato al di sotto delle sue possibilità, quest'anno sta facendo cose importanti. Ma non è solo lui, abbiamo tante assenze. Ci sono però Matteo (Politano, ndr), Insigne ed altri che possono far bene. Speriamo di recuperare i nostri giocatori, siamo l'unica squadra con la Juve che in Italia non ha mai avuto una settimana tipo per allenarsi. Giocare ogni tre giorni, con le botte e senza poter recuperare è difficile. Inutile però piangersi addosso, affrontiamo gli impegni con grande serietà".

La mancanza di esperienza in Europa del Granada può essere decisiva?

"Non penso sia una questione di esperienza. Affrontiamo una squadra rognosa, con caratteristiche precise. Dopo cinque minuti il livello di esperienza si va azzerare. Per loro è una grande opportunità, noi dobbiamo battagliare perchè hanno caratteristiche che ci possono mettere in difficoltà. Bisogna fare una grande prestazione a livello caratteriale, fisico e tecnico. Loro sono una squadra che non sembra spagnola, sanno cosa fare e si muovono con grande velocità".