live Roma, Fonseca: "Qualificazione non è chiusa. Mkhitaryan? Difficile recuperi per sabato"

23.00 - La Roma vince e convince, passando 3-0 sullo Shakhtar all'Olimpico e archiviando il passaggio del turno con una gara d'anticipo. di seguito le parole di Fonseca in conferenza stampa:

23.40 - Inizia la conferenza

Qual è stata la chiave per creare difficoltà allo Shakhtar?

"Penso che difensivamente abbiamo fatto una partita molto organizzata. Abbiamo capitato che piace avere lo spazio a loro e lo abbiamo chiuso, poi abbiamo scelto il momento giusto per pressare e abbassarci. Loro sono pericolosissimi in contropiede, ma in difesa abbiamo fatto bene".

Come sta Mkhitaryan?

"Dobbiamo vedere domani, ma penso che sarà difficile per lui essere pronto per la prossima partita".

Si aspettava una vittoria così rotonda?

"Abbiamo preparato bene la partita. Sappiamo che loro sono forti con esperienza nelle coppe europee. Non è ancora chiusa, ma era importante vincere così senza prendere gol. Dobbiamo prepararci per non subire sorprese".

Come mai Smalling è stato in panchina? Non sta bene?

"No, era in panchina. Abbiamo solo gestito il giocatore. Non possiamo dimenticare che è stato fermo tanto tempo".

23.46 - Termina la conferenza