live Roma, Fonseca: "Sarà speciale con il Braga, ho messo in guardia i miei"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta!

19.15 - Paulo Fonseca torna a parlare e lo fa prima del match di Europa League con il Braga, valido per l'andata dei sedicesimi di finale. Al suo fianco ci sarà anche Roger Ibanez, ma queste sono le parole del tecnico portoghese in conferenza stampa:

19.45 - Inizia la conferenza stampa

Ha vinto una coppa a Braga, le emozioni di essere tornato qua? In questo stadio che conosce bene…

"Per me è molto speciale tornare in questa casa, sono stato qui un anno. Molto felice, ho vinto la coppa. Anche perchè ho lasciato tanti amici, voglio rivederli".

Come arriva la sua squadra in questa partita?

"Sarà una partita difficile, potrebbero non essere a conoscenza della difficoltà. Ora sono pienamente consapevoli, ho messo in guardia i miei".

Il confronto tra le due rose?

"Tutti ritengono che ci sia una differenza di qualità, ma il Braga può giocarsela con tutte. Dobbiamo concentrarci sulla loro qualità collettiva, sono organizzati e forti e lo stanno dimostrando. In campionato hanno ottenuto ottimi risultati".

Quale sarà la formazione di domani?

"Tra qualche ora lo scoprirete".

Che tipo di partita si aspetta domani?

"Credo che sarà una gara aperta, spero anche il clima lo permetta. Speriamo non ci sia molta pioggia. Roma e Braga hanno una chiara matrice offensiva, non piace aspettare la squadra nel proprio campo. Mi aspetto una gara aperta".

19.52 - Termina la conferenza