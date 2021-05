live Roma, Fonseca: "Senza infortuni le semifinali sarebbero potute andare diversamente"

23.05 - Ora è ufficiale, la Roma è eliminata dall'Europa League. Impossibile ribaltare il 6-2 della gara d'andata e il Manchester United vola in finale. Di seguito le parole di Fonseca in conferenza stampa:

23.35 - Inizia la conferenza stampa

"Prima di tutto voglio fare i complimenti al Manchester. La sensazione è che potevamo fare di più arrivando in finale. Abbiamo sbagliato i secondi 45 minuti in Inghilterra. Oggi abbiamo fatto una buona partita".

E' stata la serata dei giovani, con tante assenze le resta il rimpianto di non averli usati prima?

"No. La verità è che abbiamo avuto momenti difficili senza tanti giocatori, ma c'erano sempre i calciatori per giocare senza dover usare i giovani. Questi ragazzi non possiamo rischiare di perderli in momenti difficili. Oggi non c'erano altre possibilità"

Come sta Smalling?

"Vediamo domani, noi sapevamo che era un rischio. Lui è stato fermo tanto tempo e ha giocato tante partite di seguito. Era un rischio far giocare Pedro, ma non avevo altra scelta":

Senza infortuni potevate arrivare in finale?

"E' difficile da dire. Non possiamo dimenticare che giocavamo contro il Manchester. Se avevamo la possibilità di schierare tutti i giocatori io credo che le cose sarebbero potute essere diverse".

23.39 - Termina la conferenza