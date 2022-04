live Sassuolo, Dionisi: "Meritavamo di più. Gol di Dybala era da annullare"

Sconfitta interna per il Sassuolo contro la Juventus. Alessio Dionisi, tecnico dei neroverdi, commenta il ko dalla sala stampa del Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Inizia la conferenza stampa di Dionisi.

Quanto ti dà fastidio questa sconfitta? Quanto ha inciso l'episodio sul gol di Dybala viziato dal dubbio contatto su Kyriakopoulos?

"Togli viziato e dubbio, il gol era da annullare: punto. Più che un fastidio è un peccato. Hai segnato, hai fatto una prestazione del genere e non è facile, prendi gol su fallo subito e un po' dispiace. A fine primo tempo si parlava solo di quello e i ragazzi erano nervosi. Abbiamo fatto la partita, peccato. Oggi meritavamo sicuramente di più e probabilmente la squadra che meritava di più il risultato non è riuscita a ottenerlo. Sappiamo il valore della Juve, sappiamo le difficoltà nell'affrontarli, sono cinici, hanno giocatori forti, posso solo elogiare la squadra. Abbiamo giocato il recupero nella loro metà campo. Peccato non aver concluso tanto ma c'è stato anche merito della Juve. La squadra però ha fatto bene".

È stato espulso Kyriakopoulos a fine partita?

"Non avrebbe dovuto e ha sbagliato ma non è riuscito a trattenersi. Ogni partita la si vive con enfasi. Non so cosa abbia fatto, credo abbia protestato per il fallo non dato, non ho avuto tempo di parlarci, so che è stato espulso".

Come mai Ferrari fuori?

"È stata una scelta. Gian Marco ha giocato tantissimo, tornerà a giocare, però per questa partita chi ha giocato stava meglio e mi sentivo di far giocare loro, che hanno fatto molto bene".

Cosa pensa delle parole di Tudor sul Sassuolo?

"Io preferisco parlare della mia squadra, preferisco non commentare".

Da dove si riparte l'anno prossimo?

"Quello che stiamo facendo non è scontato, anche se il Sassuolo ha abituato ormai a ottimi risultati. Dobbiamo dare continuità, avere maggiore equilibrio. Poi vediamo se qualcuno andrà via verrà sostituito con giocatori più giovani e bravi, cercheremo poi di valorizzare i giocatori sul gioco".

Sul vostro gol non c'era un contatto analogo?

"No".

Come giudica Scamacca stasera?

"Non voleva essere una vera e propria critica, a volte vengono strumentalizzate. Il mio obiettivo è quello di tutelare i giocatori che stanno facendo bene e ne parlate tanto, ci si aspetta sempre una prestazione da 10. A volte Gianluca fa prestazioni da 10, altre volte meno, ma è normale. Oggi ha fatto una prestazione dedita alla squadra, spalle porta ha sbagliato pochissimo e per noi è importante. Non ha avuto tante possibilità di conclusione perché la Juve faceva densità. Per me la prestazione è stata molto positiva, considerando che è arrivato anche a fine partita e a volte non riesce a dar continuità per tutta la gara e invece oggi lo ha fatto e lo ha fatto anche bene".

Fine conferenza stampa.