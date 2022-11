live Spalletti: "Kvaratskhelia? Se dipendo da uno che vado a fare in campo?"

20.12 - Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, interverrà tra pochi minuti in conferenza stampa per analizzare la sfida contro l'Atalanta vinta 2-1 grazie ai gol di Osimhen ed Elmas.

20.42 - È iniziata la conferenza stampa del tecnico azzurro: "È stata una partita diversa perché l'Atalanta è una grande squadra. Loro li guardiamo anche quando non ci giochiamo contro perchè è una squadra che fa tendenza, con qualità, fanno giocate che arrivano da allenamenti fatti in maniera corretta. Hanno giocato una grandissima partita e questo dà la dimensione della forza che il Napoli ha dovuto mettere per portare a casa la vittoria".

È stata la gara in cui la squadra è andata più in difficoltà?

"Abbiamo tagliato qualche palla nel secondo tempo, di solito quelle non le sbagliamo. Penso che sia stata una prestazione importante dal punto di vista della mentalità, questi tre punti sono importantissimi. Per dove vogliamo andare quali sono i tre punti facili? Dobbiamo essere noi stessi e dare il messaggio del calcio che vogliamo dare, ci siamo riusciti per larghi tratti. Quando ti atteggi così non c'è sfortuna o fortuna, abbiamo vinto perché siamo andati alla ricerca di quel messaggio".

È importante perché è la prima vittoria senza Kvaratskhelia?

"Nessuno è contento nello spogliatoio, senza Kvara si può vincere lo stesso, la fate lunga. Se devo dipendere da un altro che vado a fare in campo? Non è che abbiamo fatto qualcosa di più perché non c'era lui, ma perché i ragazzi lo sanno fare. Loro devono far vedere il calcio che sono abituati a far vedere. Venire a giocare in questo ambiente e fare quello che fai in tutti i campi è sintomo di crescita della squadra".

Elmas è un titolarissimo?

"Stasera l'ho scelto perché sono in grado di mettere più roba per cambiare la partita, è sempre lì la chiave. C'è disponibilità, un modo di partecipare in maniera corretta, attraverso la disponibilità si recupera due palloni di più".

Si possono aprire orizzonti nuovi?

"Deve far parte dello stesso modo di ragionare. Non si fanno i conti su quello che è o che sarà, si fanno i conti su quella che è la settimana. Le cose poi piano piano crescono, peggiorano e ci si mette mano, ma è tutto abbastanza normale: l'atteggiamento è quello corretto, se sei propositivo l'episodio poi ti aiuta".

20.51 - È terminata la conferenza stampa di Spalletti.