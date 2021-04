live Spezia, Italiano: "Ci è mancata qualità. Ora testa alle prossime"

17.10 - Niente da fare per lo Spezia che al Dall'Ara si fa travolgere da un Bologna arrembante. I liguri escono sconfitti per 4-1 dai padroni di casa e perdono lo scontro diretto con i felsinei. A segno, per la squadra ospite, Ismajli. Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, commenterà tra pochi minuti la prestazione dei suoi, nel corso della conferenza stampa post partita trascritta in diretta qui su TUTTOmercatoWEB.com.

17.19 - Inizia la conferenza di Italiano.

Oggi cosa non ha funzionato?

"Credo che sia stata una giornata negativa sia in fase difensiva sia nel momento in cui avremmo dovuto tirare fuori un po' di qualità in più. Eravamo riusciti a rimetterla in piedi, speravo che nel secondo tempo saremmo riusciti a fare di più. E' stata una giornata negativa, ma mancano ancora 30 giorni e abbiamo un vantaggio da amministrare. Ora testa all'Inter".

Dopo le due reti del Bologna, lo SPezia sembrava er trovato lo slancio, poi qualche errore in zona di rifinitura?

"Si, con più qualità avremmo potuto trasformare alcune situazioni in occasioni da gol. Oggi la qualità ci è mancata, anche se affrontavamo una squadra forte, che da del filo da torcere a tutti. Cercheremo di aggiustare ciò che non è andato, per poi ripartire meglio nei prossimi giorni".

17.21 - Termina la conferenza.