Ore 23.11 - Tre gol e tre punti, il Torino riparte così dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan: è una delle migliori prestazioni dell'anno, la Sampdoria è travolta con le reti di Praet, Singo e Belotti, al gol numero 100 in serie A. A breve, dalla sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico granata Ivan Juric commenterà la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche. Segui la diretta su TuttoMercatoWeb.com.

Un altro passo in avanti.

"Ho visto un primo difficile nel primo tempo, c'era tanta fisicità e non è stata una bella partita. Abbiamo fatto un bel gol, ma è stata una gara tesa. Nella ripresa ci siamo sciolti, abbiamo fatto due gol ma potevamo segnarne tanti altri. Abbiamo fatti momenti veramente belli"

Cosa non le è piaciuto?

"Avevo la consapevolezza che la partita dura 95 minuti. Non abbiamo mai perso la calma, non ho troppe critiche. Devo dire che sono molto soddisfatto"

Cosa ha avuto Brekalo?

"Abbiamo deciso di non rischiarlo. Eravamo convinti che non sarebbe accaduto niente, ma non volevo correre alcun rischio"

Sembravate una squadra in totale controllo e matura.

"Volevo giocare meglio anche il primo tempo, ma era anche merito della Sampdoria. Non è stato facile, ma abbiamo avuto tante palle gol. I ragazzi volevano portare a casa il risultato. Ogni partita è diversa, avevo buone sensazioni anche a Milano. Ma nella ripresa ci abbiamo messo tutto, è stato un bellissimo secondo tempo e dopo il rosso è stato più semplice"

Avete raggiunto un'identità chiara?

"Ci sono tante prestazioni di buon livello, bisogna capire quando avremo alcune assenze come reggeremo. Abbiamo trovato sicurezza difensiva e subiamo poco, poi quando ci scateniamo in attacco diventiamo pericolosi. Non bisogna rilassarsi, se pensi agli ultimi due anni ti svegli subito. Dobbiamo migliorare e fare punti"

Pobega e Buongiorno come li ha visti?

"Buongiorno ha fatto un percorso e un lavoro sulla forza, lo vedo più esplosivo e nel primo tempo ha sempre vinto i duelli aerei con Thorsby. Lui non è il massimo della vita come quinto, ma può farlo. Anche se mi piace più come terzo di difesa"

