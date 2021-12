live Torino, Juric: "Paura prima del match, ma l'Inter non mi è sembrata imbattibile"

20.40 - In attesa di Belotti, il Toro cade a San Siro contro l'Inter dopo quattro risultati utili di fila in Serie A. 1-0 contro i nerazzurri, ma gara ben giocata, con marcature uomo su uomo della squadra di Ivan Jurić. Il tecnico granata a breve parlerà in conferenza dalla sala stampa del Meazza. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

21.23 - Iniziata la conferenza stampa di Ivan Juric

Un bel Toro, manca però qualcosa: cosa e dove? - "Contro le grandi facciamo bene, ma non gol. Manca un po' tutto per alzare il livello, con le squadre meglio segniamo, appena si alza la difficoltà facciamo fatica sotto porta"

Bisognerebbe crederci di più? Perché le occasioni non sono mancate... - "So da dove siamo partiti, io vorrei venire qui con la sensazione di poter vincere, deve anche girarti bene. L'Inter crea almeno 20 occasioni da gol, oggi abbiamo provato a contenerla".

Le è piaciuto Warming? - "Oggi non ha giocato nel suo ruolo naturale, sta crescendo e adesso dobbiamo decidere come farlo ulteriormente. Oggi volevo vederlo, è interessante, con il tempo potrà diventare un ottimo giocatore"

Disse che il suo Torino era a livello: 5. Adesso a livello è? - "Siamo sempre più uniti, credono i ragazzi nel loro modo di giocare, nel modo di stare in campo e li posso solo che ringraziare. Nelle costruzioni e nei passaggi dobbiamo migliorare, non è facile trovare gente giusta per farlo, proveremo a farlo con chi c'è già. Pobega, Bremer, Lukic sono solo alcuni che sono cresciuti tantissimo"

Secondo lei l'Inter può vincere ancora? - "Oggi avevo paura, ma alla fine l'Inter non mi è sembrata così imbattibile come in tv. Sarà per meriti dei miei ragazzi, i nerazzurri hanno sicuramente una mentalità vincente che Antonio (Conte, ndr) è stato bravo a creare in questo ambiente"

21.30 - Terminata la conferenza stampa di Ivan Juric