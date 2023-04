live Torino, Juric: "Preso gol su un cross, ma sono contento di Vanja"

23.15 - Il Torino viene beffato dall'Atalanta proprio nel finale, per i granata è la terza sconfitta interne nelle ultime quattro casalinghe. A breve, dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico Ivan Juric commenterà l'1-2 contro la formazione di Gasperini. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Comincia la conferenza stampa di Juric

Cosa manca al Toro per vincere queste partite?

"Faccio i complimenti ai miei, abbiamo dominato. Abbiamo preso gol su un primo cross, ma non ci siamo scomposti. Potevamo gestire meglio il finale, con maggiore serenità, perché la partita era nelle nostre mani. Il rammarico è per il risultato, magari si spiega con il gol di Zapata che è qualità pure. Potevamo fare meglio i cross e i tiri, abbiamo tante cose da migliorare"

Cosa ha fatto la differenza?

"C'è una grande differenza tra noi e loro come qualità, ma Hojlund non ha toccato palla. E' un altro tipo di rosa, ma noi abbiamo Sanabria che si è superato, Buongiorno, Miranchuk e altri stanno facendo la loro migliore annata. Davvero stiamo facendo tutto ciò che dobbiamo fare, ti manca qualcosa per fare di più. Ma i miei ragazzi sono fantastici"

C'è un problema portiere?

"Sono soddisfatto di Vanja: oggi non ha fatto bene, ma sta facendo un'annata ottima. E sono contento di lui, poi uno fa la scelta di crescere un ragazzo giovane e ogni tanto la paghi. L'Atalanta ha in panchina Musso che costa 20 milioni...Noi stiamo costruendo dei giocatori, per arrivare ad un certo livello c'è bisogno di tempo"

Rimetterebbe Lazaro su Zappacosta?

"Lo voglio recuperare, anche perché Singo ha avuto un problema alla caviglia. Dobbiamo recuperare Lazaro, sulle fasce siamo in un basso livello come cross, gol e concretezza. In passato ho avuto esterni più concreti, Lazaro può darci queste cose"

Eravate stanchi nel finale?

"Dovevamo gestire meglio le situazioni: abbiamo recuperato, abbiamo dominato, poi entrano forze fresche come Muriel, Boga e Zapata e dovevamo interpretarla diversamente. Dovevamo giocare più sporco sulle seconde palle, mancavano 7-8 minuti e dovevamo cercare di vincere ma senza sbilanciarci. C'è da poco da rimproverare, oggi dico 'tanta roba' ai miei ragazzi per come sono cresciuti"

Tra Juric e Gasperini la differenza è nelle società?

"Questi ragazzi stanno facendo la loro miglior annata. La squadra è al massimo, Sanabria ha fatto una partita splendida. E anche Miranchuk è tornato bene. L'Atalanta è una macchina da guerra, hanno Hojlund titolare e poi entrano Muriel, Zapata e Boga. Sono riusciti a crearsi, hanno fatto la loro fortuna con il loro settore giovanile con Cristante e Spinazzola, hanno dato una forza economica tale per permettersi questi giocatori"

Come mai Buongiorno attaccava così tanto?

"Vogliamo che i terzi attacchino, Buongiorno ha fatto una gara eccezionale con una grandissima potenza. Mi ha impressionato oggi, la nostra idea è far salire anche i terzi per creare pericoli"

Termina la conferenza stampa di Juric