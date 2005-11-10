Perciun lascia il Torino, è fatta per il trasferimento in prestito per un anno all'Ascoli
TUTTOmercatoWEB
Nuova tappa in arrivo nella carriera di Sergiu Perciun (20 anni) e secondo acquisto ufficiale in arrivo per l'Ascoli, dopo che i marchigiani in bianconero nelle scorse ore hanno annunciato di aver definito quello (a titolo di prestito) di De Pieri dall'Inter.
Giocatore nel giro della nazionale del suo paese, la Moldavia, il centrocampista offensivo - all'occorrenza anche seconda punta - è ormai in procinto di firmare il contratto di trasferimento a titolo temporaneo all'Ascoli per la prossima stagione.
Altre notizie Serie A