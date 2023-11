live Torino, Juric: "Zirkzee? Mi ricorda Ibra"

Il posticipo del lunedì sera tra Bologna e Torino termina 2-0 in favore dei padroni di casa. Per gli ospiti, il tecnico granata Ivan Juric siederà tra pochi minuti in sala stampa per la consueta conferenza a margine del match.

23.34 - Inizia la conferenza di Juric

Per quasi un'ora avete fatto meglio del Bologna, poi dopo il gol avete perso quanto fatto di buono...

"Si, l'analisi è giusta. Peccato per il gol annullato, le sensazioni erano positive. Dopo il gol del Bologna, invece, non siamo minimamente riusciti a reagisre. E' stato come uno shock".

Può spiegarci la sostituzione di Zapata?

"Questa sera è stata la prima partita in cui non l'ho visto brillante e, essendoci Pellegri che si allena bene, volevo dargli un'occasione".

La scelta di Gemello?

"Lui ha fatto sempre bene, si in Coppa che l'anno scorso... Volevamo dargli un'occasione, poi sul primo gol ha commesso un errore ma ci sta".

Con Motta vi siete detti qualcosa?

"In questo campionato ci sono tante squadre in pochi punti. Il Bologna è una squadra allenata benissimo, con talento e tanti giovani. Thiago è bravo e allena benissimo".

Lei parla sempre molto bene delle scelte di mercato del Bologna, soprattutto per quanto riguarda la scelta di avere giocatori di proprietà e non tanti prestiti. E' questo il modo per far crescere le squadre?

"Sicuramente per le società come le nostre, Bologna e Torino, la strada è quella di puntare su giovani di prospettiva e creare valore all'interno".

Quello di oggi è un esame rimandato?

"Oggi la squadra mi è piaciuta tanto, arrivavamo da sette punti in tre partite, e dobbiamo ripartire già dalla prossima partita".

Come si spiega la mancata reazione?

"Non me la spiego in questo momento".

Come vede Zirkzee?

"Si vedeva già da tempo che è un giocatore forte. Chi è bravo prende questi talenti, li coltiva e riesce a farli esplodere. Per alcune movenze ci rivedo Ibra. E' un attaccante atipico che riesce a fare anche tanti gol".

Subite tanti gol nella ripresa. Lo vede come un problema?

"Si certo. Bisogna recuperare un po' di giocatori e avere più frescezza coi cambi".

23.42 - Termina la conferenza.