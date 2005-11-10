Juventus, le cifre di Joao Mario alla Fiorentina: 1,8 milioni per il prestito, riscatto a quasi 10

La Vecchia Signora ha svelato i dettagli dell'operazione di mercato che ha portato il laterale portoghese alla corte di mister Grosso.

Dopo il comunicato della Fiorentina, arriva anche quello della Juventus: Joao Mario si trasferisce in maglia viola con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Di seguito tutte le cifre dell'operazione riportate dai canali ufficiali dei bianconeri.

Il comunicato della Juventus

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joao Mario Neto Lopes a fronte di un corrispettivo di € 1,8 milioni, pagabili in un singolo esercizio. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un ulteriore corrispettivo di € 9,5 milioni, pagabili in tre esercizi".

Il comunicato della Fiorentina

"ACF Fiorentina comunica sui propri canali ufficiali di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto d'opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joao Mario Neto Lopes dalla Juventus F.C.. Joao Mario, nato a Sao Joao de Madeira (Portogallo) il 3 gennaio 2000, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Porto, ha successivamente collezionato, con la maglia dei Dragões, 181 presenze segnando 5 gol e fornendo 26 assist tra Campionato Portoghese, Champions League, Europa League e Mondiale per Club, vincendo 2 Campionati Portoghesi, 4 Coppe del Portogallo, 1 Coppa di Lega Portoghese e 3 Supercoppe Portoghesi. In Italia ha vestito le maglie di Juventus e Bologna disputando 20 gare in Serie A e segnando un gol con la maglia rossoblu. Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, indossato in 3 occasioni la maglia della Nazionale maggiore portoghese".