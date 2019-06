LIVE TMW - Valzer delle panchine - Ufficiale Juric-Verona e Andreazzoli-Genoa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Panchina Genoa, Andreazzoli è UFFICIALE - Adesso è ufficiale: Aurelio Andreazzoli è il nuovo allenatore del Genoa. (Clicca qui per approfondire).

15.10 - Panchina Milan, Giampaolo ha rescisso con la Samp - Marco Giampaolo ha rescisso il contratto con la Sampdoria e ora può firmare col Milan. (Clicca qui per approfondire).

14.20 - Panchina Hellas Verona, Juric è UFFICIALE - Adesso è ufficiale: Ivan Juric è il nuovo allenatore dell'Hellas Verona. (Clicca qui per approfondire).

13.45 - Panchina Hellas Verona, Ivan Juric ha firmato - Ivan Juric ha firmato il contratto con l'Hellas Verona: manca, a questo punto, solo l'ufficialità. (Clicca qui per approfondire).

12.55 - Panchina Genoa, oggi l'incontro Preziosi-Andreazzoli - E' attesa oggi in casa Genoa l'ufficialità per ciò che concerne il nuovo allenatore. In giornata, l'incontro tra Preziosi e Andreazzoli. (Clicca qui per approfondire).

11.21 - Panchina Samp, Di Francesco ha detto sì - Ci siamo anche per la panchina della Sampdoria. Eusebio Di Francesco ha accettato l'offerta di Ferrero. (Clicca qui per approfondire).

10.36 - Panchina Juve, per Sarri ci siamo - Nel suo blitz inglese Fabio Paratici ha sbloccato l'arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus. Dopo lunghe trattative, l'accordo c'è: 4 milioni di euro cash o per un giovane, siamo ai dettagli, l'annuncio ufficiale può arrivare già oggi. (Clicca qui per approfondire).

10.00 - Si sta delineando con sempre maggiore chiarezza il domino delle panchine in Serie A. Di seguito la situazione aggiornata.

SITUAZIONI GIÀ DEFINITE

Napoli - Carlo Ancelotti

Atalanta - Gian Piero Gasperini

Inter - Antonio Conte

Torino - Walter Mazzarri

Udinese - Igor Tudor

Cagliari - Rolando Maran

Lazio - Simone Inzaghi

Lecce - Fabio Liverani

Sassuolo - Roberto De Zerbi

Parma - Roberto D'Aversa

Brescia - Eugenio Corini

Bologna - Sinisa Mihajlovic

Spal - Leonardo Semplici

Roma - Paulo Fonseca

Hellas Verona - Ivan Juric

Genoa - Aurelio Andreazzoli

CI SIAMO...

Milan - Marco Giampaolo

Sampdoria - Eusebio Di Francesco

Juventus - Maurizio Sarri

Fiorentina - Vincenzo Montella

14 GIUGNO

17.55 - Panchina Genoa, Andreazzoli ha rescisso con l'Empoli - E' ufficiale la rescissione del contratto tra l'Empoli e Aurelio Andreazzoli. (Clicca qui per approfondire).

15.13 - Panchina Samp, la decisione può arrivare già stasera - Di Francesco o Pioli? Già stasera Massimo Ferrero può prendere una decisione sul nuovo allenatore. (Clicca qui per approfondire).

13.20 - Panchina Milan, Giampaolo atteso in città - Marco Giampaolo è atteso quest'oggi a Milano per definire gli ultimi dettagli e diventare così il nuovo allenatore del club rossonero. (Clicca qui per approfondire).

11.20 - Panchina Sampdoria, controsorpasso di Pioli su Di Francesco - Continua ad essere un vero e proprio rebus l'allenatore della Sampdoria per la prossima stagione. Uno stand-by che pare aver riportato in pole position Stefano Pioli. (Clicca qui per approfondire)

10.31 - Panchina Juventus, Sarri aspetta - Maurizio Sarri e la Juventus aspettano, ma ancora per poco. Oggi Fabio Paratici è a Londra per trattare con il Chelsea l'arrivo del tecnico toscano e quello di Emerson Palmieri. (Clicca qui per approfondire)

13 GIUGNO

23:37 - Panchina Genoa, Preziosi non si sbilancia su Andreazzoli - "Preso Andreazzoli? Questo lo state dicendo voi.No. Venerdì mi incontrerò con l'allenatore, partiremo con lui e cercheremo di costruire la squadra". (Clicca qui per approfondire)

15.45 - Panchina Juventus, Guardiola: "Ho due anni di contratto col City" - Pep Guardiola ha assicurato che non lascerà il Manchester City questa estate: "Ho altri due anni di contratto". (Clicca qui per approfondire)

15.30 - Panchina Genoa, per Andreazzoli manca solo l'ufficialità - Aurelio Andreazzoli sarà il prossimo allenatore del Genoa: la conferma è arrivata direttamente dal presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi. (Clicca qui per approfondire)

14.55 - Panchina Hellas Verona, i dettagli dell'accordo con Juric - Ivan Juric sarà il nuovo allenatore dell'Hellas Verona: contratto annuale con opzione in caso di salvezza. (Clicca qui per approfondire).

13.55 - Panchina Fiorentina, venerdì l'incontro - Andrà in scena venerdì l'incontro a New York tra il presidente Commisso e l'allenatore Montella per decidere il futuro del tecnico campano: ad oggi, più alta la percentuale di una sua conferma. (Clicca qui per approfondire).

13.35 - Panchina Fiorentina, Commisso: "Montella confermato? Fake news" - Rocco Commisso, nuovo presidente della Fiorentina, ai taccuini de 'La Nazione' s'è così espresso sulla conferma sulla panchina viola di Vincenzo Montella: "Prima devo parlarci, è una fake news". (Clicca qui per approfondire).

00.25 Panchina Sampdoria, appuntamento con Di Francesco - La Sampdoria cerca l'erede di Giampaolo. Dopo l'incontro con Massimo Ferrero sarà ora il direttore sportivo Carlo Osti a parlare con Eusebio Di Francesco. L'appuntamento è previsto per la giornata di mercoledì, per valutare se ci siano i presupposti tecnici per lavorare insieme. (Clicca qui per approfondire).

00.10 - Milan, prima Massara e poi Giampaolo - L'ex ds della Roma firmerà nelle prossime ore con i rossoneri, poi si lavorerà con decisione per ingaggiare l'attuale allenatore della Sampdoria. Il weekend sarà decisivo per l'approdo dell'ex mister dell'Empoli a Milanello. (Clicca qui per approfondire)

12 GIUGNO

23.30 - Hellas, Setti si affida a Juric - Non ci sarà Alfredo Aglietti, il tecnico della promozione in Serie A, alla guida del Verona nel nuovo campionato. La dirigenza ha scelto di puntare sull'ex Genoa. (Clicca qui per approfondire)

18.50 - Panchina Chelsea, cinque nomi per il dopo Sarri - In attesa della definizione del passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus, il Chelsea ha individuato 5 nomi per la panchina del prossimo anno. (Clicca qui per approfondire).

15.21 - Panchina Genoa, è fatta per Andreazzoli - Il Genoa chiude il capitolo allenatore con l'attuale tecnico dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli. Nell'affare anche Krunic. (Clicca qui per approfondire).

11.10 - Panchina Fiorentina, Commisso non si sbilancia - A Firenze per delineare il nuovo organigramma societario, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso non s'è sbilanciato sulla conferma di Vincenzo Montella: "Vediamo...", ha dichiarato. (Clicca qui per approfondire).

10.35 - Panchina Genoa, l'Empoli libera Andreazzoli - Ci siamo per il trasferimento di Aurelio Andreazzoli dall'Empoli al Genoa. Dopo l'accordo col tecnico toscano, è arrivato anche l'ok della società di patron Corsi. (Clicca qui per approfondire).

10.15 - Panchina Roma, UFFICIALE Paulo Fonseca - Paulo Fonseca è il nuovo allenatore: l'allenatore portoghese ha firmato un contratto di due anni con opzione per la terza giornata. (Clicca qui per approfondire).

11 GIUGNO

20.59 - Panchina Genoa, conferme su Andreazzoli - Il presidente del Grifone Enrico Preziosi oggi a margine dell'assemblea di Lega ha confermato l'interesse per il tecnico dell'Empoli. Pronto un biennale da circa 700mila euro a stagione. (Clicca qui per approfondire).

20.15 - Panchina Samp, non solo Pioli - Eusebio Di Francesco potrebbe essere il successore di Marco Giampaolo sulla panchina della Sampdoria. (Clicca qui per approfondire).

18.30 - Panchina Genoa, parla Preziosi: "Piace Andreazzoli" - Il presidente del Genoa Enrico Preziosi, a margine dell'Assemblea di Lega, è uscito allo scoperto sul nome di Aurelio Andreazzoli: "E' un allenatore che ci piace". Poi annuncia l'addio da Prandelli. (Clicca qui per approfondire).

17.30 - Il ritorno di Sarri, i dubbi di Fiorentina e Hellas - Stefano Pioli può ripartire da Genova, sponda Sampdoria. La Juventus può puntare sull'ex tecnico del Napoli mentre i viola e il Verona valutano le posizioni di Montella e Aglietti. (Clicca qui per approfondire).

17.00 - Roma, Milan e Genoa: gli annunci sempre più imminenti - Paulo Fonseca è in arrivo sulla panchina giallorossa, Marco Giampaolo è pronto per la grande occasione in rossonero mentre il grifone dovrebbe affidarsi ad Aurelio Andreazzoli. (Clicca qui per approfondire).

13.45 - Panchina SPAL, UFFICIALE: Semplici ha rinnovato - Leonardo Semplici ha rinnovato il contratto con la SPAL questa mattina fino al 2021. (Clicca qui per approfondire).

13.35 - Panchina Sassuolo, De Zerbi: "Mai pensato di andare via" - Quest'oggi Roberto De Zerbi, in occasione dell'inaugurazione del nuovo centro sportivo, è tornato sulla decisione di restare al Sassuolo: "Mai pensato di andare via", ha detto. (Clicca qui per approfondire).

13.20 - Panchina Sampdoria, non oggi la rescissione con Giampaolo - A margine della riunione di Lega, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha negato la possibilità di incontrare oggi Marco Giampaolo. (Clicca qui per approfondire).

12.30 Domino degli allenatori: inizia la terza settimana - Terza e decisiva settimana per il domino delle panchine in Serie A. Gli scorsi giorni sono stati decisivi per delineare diverse situazioni: la Lazio ha rinnovato il contratto di Simone Inzaghi, Mihajlovic ha prolungato l'accordo col Bologna e la Roma ha dirottato in maniera decisa sul portoghese Paulo Fonseca.

10 GIUGNO

Clicca qui per tutti i dettagli della seconda settimana

Clicca qui per tutti i dettagli della prima settimana