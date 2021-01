Llorente soddisfatto della scelta Udinese: "Mi sono subito integrato in un gruppo meraviglioso"

Al termine della vittoria di misura sullo Spezia, il neo-acquisto dell'Udinese Fernando Llorente ha parlato ai microfoni di 'Udinese Tv': "Penso di essermi integrato velocemente ma non è stato affatto difficile perché qua c'è un gruppo meraviglioso, fatto di grandi persone e grandi giocatori. Abbiamo ancora molto da lavorare ma siamo a buon punto e dobbiamo continuare a vincere per acquisire fiducia per fare ancora meglio nelle prossime partite che ci attendono. Oggi non è stato facile per noi dopo l'espulsione di De Paul, che secondo me era eccessiva, ci ha messo in difficoltà e siamo stati costretti ad arretrare e stare più compatti per impedir loro di farci male e alla fine direi che ha funzionato. Ora dobbiamo continuare a lavorare sodo per le prossime partite perché questa vittoria ci dà sicuramente un po' di morale".