Lo scambio Dzeko-Sanchez, Carles Perez, Fazio, Allegri: le movimentate ore milanesi di Pinto

Tiago Pinto è sempre a Milano. L'uomo mercato della Roma si trova in queste ore sempre in città per provare a definire lo scambio con l'Inter tra Edin Dzeko ed Alexis Sanchez. Intanto il bosniaco si sta allenando ancora a parte nella Capitale mentre Antonio Conte non si è sbilanciato sullo scambio tra i due. La trattativa però prosegue, mentre in un hotel milanese è comparso anche... Massimiliano Allegri. Già. Il tecnico è comparso all'uscita dell'hotel dove era proprio lo stesso Pinto. Subito il pensiero è corso alla posizione di Paulo Fonseca, al caso Dzeko, al futuro della Roma.

Gli incontri e la panchina Pinto, che lì ha incontrato l'intermediario di Carles Perez il cui addio alla Roma è tema caldo di queste ore (lo stesso è stato immortalato all'uscita dall'hotel con Allegri ma i due hanno un rapporto di amicizia datato dai tempi del Milan, ndr), è stato subito incalzato dalle domande. Sullo scambio e su Allegri. Sul primo non si è esposto, sul secondo ha detto di non sapere della sua presenza nello stesso hotel.

Occhio al mercato Sarebbe fin troppo clamoroso, poi, uno scivolone a telecamere accese che adesso il dg difficilmente avrebbe fatto, come quello dell'incontro milanese per l'ex allenatore della Juventus. E infatti così non è stato. Per questo adesso, al netto degli incontri e delle supposizioni, la Roma è concentrata sullo scambio tra Dzeko e Sanchez e su due uscite: Fazio e Carles Perez (ma al momento è tutto cristallizzato senza novità), mentre nella Capitale è solo attesa la firma per El Shaarawy che ha fatto le visite.