Lo Spezia degli spezzini. Maggiore, Bastoni e Vignali: dal settore giovanile alla Serie A

Dal settore giovanile alla Serie A. La storia è di quelle che, come si suol dire, fanno bene al calcio. Il sogno di inseguire il pallone e di difendere un giorno la maglia della propria città. E' quello di Giulio Maggiore, Simone Bastoni e Luca Vignali, spezzini di nascita, piccoli aquilotti che ora sono cresciuti spiegando le ali per librarsi nel cielo del massimo campionato italiano. I tre infatti sono pedine importanti nella scacchiera di Vincenzo Italiano, mister abile a ruotare tutti gli elementi a disposizione, e non solo. Due di loro, Maggiore e Bastoni, sono andati a segno sabato nel match contro il Milan per una serata che resterà scolpita indelebilmente nella mente dei tifosi.

Maggiore colonna del centrocampo - Entrato nella scuola calcio dello Spezia all'età di cinque anni, Maggiore ha vestito nell’estate 2012 la maglia rossonera ma nel ritiro di Pinzolo si infortunò e il ragazzo, anche per nostalgia di casa, decise di fare ritorno nel Golfo dei Poeti. Il debutto in prima squadra fu nella stagione 2016-2017 quando giocò dieci minuti nella trasferta di Trapani e tre in casa contro il Novara. Dal novembre della stagione iniziò a giocare con costanza fino a diventare oggi una colonna del centrocampo aquilotto. Il gol proprio contro il Milan, il primo in A, è come un cerchio che si chiude.

Vignali e Bastoni frecce sulle corsie - Sulle corsie laterali hanno preso campo Luca Vignali e Simone Bastoni, altri due spezzini e prodotti del settore giovanile bianco. L'esterno destro ha fatto il suo debutto in prima squadra il 1° febbraio del 2016 nel successo contro la Salernitana, match in cui ha trovato anche il primo gol fra i professionisti. Schierato inizialmente come esterno alto, Marino lo arretra come terzino destro, ruolo che ricopre tutt'ora. A sinistra invece c'è Simone Bastoni che dopo essere cresciuto nel vivaio spezzino ha vestito le maglie di Siena, Carrarese, Trapani e Novara prima del debutto in pianta stabile con Vincenzo Italiano nel 2019. Da quel momento sono arrivate 10 presenze fra B e Coppa Italia nell’anno della promozione e 13 in campionato e una in Coppa Italia nella stagione in corso. Suggellata da un gol spettacolare contro il Milan sotto la Curva Ferrovia.