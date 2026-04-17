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Locatelli rinnova fino al 2030 e sogna una coppa con la Juventus

Locatelli rinnova fino al 2030 e sogna una coppa con la Juventus TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, ieri, non si è allenata e la squadra si ritroverà solo questa mattina per riprendere la preparazione verso la gara contro il Bologna. Per questo match resta in dubbio Kenan Yildiz. Il turco, nei giorni scorsi, ha lavorato a parte per la gestione dei carichi. Ma il problema al ginocchio continua a dargli fastidio da diversi mesi e Spalletti dovrà decidere se schierarlo tra i titolari contro il Bologna oppure se farlo partire dalla panchina. Solo domenica mattina si capirà se il turco potrà essere titolare oppure no. Nel frattempo, però, il tecnico di Certaldo ritroverà McKennie che è pronto a riprendersi un posto dal primo minuto. In caso di forfait di Yildiz, Boga affiancherà Conceicao alle spalle di David. Anche Kelly e Thuram mercoledì hanno lavorato a parte per la gestione dei carichi ma entrambi ci saranno contro il Bologna.

La Juventus si stringe intorno alla famiglia Manninger.
Ieri è arrivata una terribile notizia che ha scosso il mondo del calcio e in particolare la Juventus. Infatti, Alex Manninger, ex portiere austriaco, è venuto a mancare in un grave incidente. L’ex estremo difensore della Juventus si trovava a bordo della sua auto quando è stato travolto da un treno. Manninger ha giocato dal 2008 al 2012 con la maglia bianconera ricoprendo il ruolo di secondo e terzo portiere. L’ex calciatore austriaco ha avuto l’opportunità di sostituire in parecchie occasioni Buffon soprattutto nella stagione 2008/2009 ed era in campo quando la Vecchia Signora vinse a Madrid per 0-2 contro il Real. Nel 2012 è stato il terzo portiere, vincendo anche uno scudetto. Appena saputa la tragica notizia della scomparsa, la Juventus ha scritto un messaggio di cordoglio: “Oggi è un giorno tristissimo. Se n’è andato non solo un grande atleta, ma un uomo dai valori rari: umiltà, dedizione e una serietà professionale fuori dal comune. Juventus esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Alex Manninger e si stringe alla famiglia in questo momento di dolore”. Anche Giorgio Chiellini si è detto profondamente colpito dalla scomparsa di Alex Manninger: “Oggi è un giorno tristissimo, ci saluta un compagno di squadra esemplare e una persona di grande valore. Ciao Alex, riposa in pace. Un pensiero forte alla tua famiglia”.

Oggi la firma di Locatelli.
In questi mesi, la Juventus si è concentrata sui rinnovi di contratto e l’ultimo che quest’oggi prenderà la penna in mano sarà Manuel Locatelli. Il numero 5 bianconero si legherà alla Vecchia Signora fino al 2030, ovvero due anni in più rispetto al precedente accordo. Locatelli veste la maglia della Juventus dall’estate del 2021 e in pochi anni si è preso un ruolo sempre più centrale all’interno della squadra. Sotto la gestione Spalletti ha saputo fare quel salto di qualità che spesso gli è stato chiesto negli anni passati. Locatelli è pronto a legarsi sempre di più alla Juventus e spera di poter presto vincere un trofeo. Questo è il suo sogno più grande, ovvero alzare una coppa da capitano bianconero. Locatelli ha raccolto l’eredità di Danilo e adesso è lui che guida il gruppo juventino cercando di trasmettere i valori del club soprattutto ai più giovani. Oggi per lui sarà un giorno speciale perché firmerà il nuovo contratto ed è possibile che domani possa anche presentarsi davanti ai media per parlare proprio del suo prolungamento con la Vecchia Signora.

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