Lotito su caos scommesse: "Non ho seguito, e le notizie non mi sembrano riconosciute ufficiali"

"Non ho seguito gli eventi e poi mi pare che siano notizie che ancora non sono formalmente riconosciute come ufficiali": così, sul caos scommesse che sta sconvolgendo il calcio italiano dopo le rivelazioni shock dei giorni scorsi del personaggio tv e imprenditore Fabrizio Corona, il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia Claudio Lotito, che, come si legge su areanapoli.it ha parlato a margine di un evento del partito che si è tenuto presso l'Autodromo Nazionale di Monza.

Lotito ha poi proseguito: "Vediamo prima le carte, di che cosa stiamo parlando, vediamo chi riguarda e aspettiamo di capire i dettagli. Per quanto riguarda la società, personalmente ho sempre fatto le battaglie per la trasparenza, correttezza, rispetto delle norme. Io non so se sono fatti attuali o fatti pregressi, valuteremo al momento opportuno se avremo a disposizione le carte".