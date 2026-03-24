Lucio: "L'Inter vincerà lo scudetto. Chivu è in grado di gestire questo piccolo ciclo negativo"

Lucio con l'Inter ha vinto il Triplete e lo ha fatto insieme a Cristian Chivu, allenatore che siede adesso sulla panchina dei nerazzurri. Il brasiliano si è espresso sul momento che stanno vivendo i nerazzurri ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, sottolineando come le difficoltà le abbia incontrate anche lui 16 anni fa con Mourinho e poi è riuscito a conquistare tutti i trofei più ambiti nello stesso anno.

L'ex difensore non si preoccupa anche perché sa che il tecnico rumeno non tremerà: "Conosco bene Chivu, è in grado di gestire questo piccolo ciclo negativo e andare diritto verso lo scudetto. Non si fanno così tanti punti per caso, ha valore, qualità e un grande capitano che sta per ritrovare". La pressione quindi ora è tutta sulle spalle di Lautaro Martinez, che non dovrà deludere le attese e caricarsi la squadra sulle sue spalle.