Luis Alberto al fianco di Immobile: "Grande uomo e calciatore. Nessuno può dubitare di te"

Il post partita di Lazio-Torino non accenna a finire. Così come non si spengono le polemiche intorno al botta e risposta tra il presidente Cairo e Immobile. Adesso, infatti, si aggiunge anche il pensiero di Luis Alberto, che prende posizione in difesa del compagno di squadra: "Grande calciatore, ma ancor prima grande uomo Ciro Immobile. Nessuno può dubitare di te", il messaggio su Instagram.