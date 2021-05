Cairo replica a Immobile: "Anche io so chi è Ciro, ecco perché non l'ho riscattato"

Scintille dentro e fuori dal campo fra Lazio e Torino. Dopo lo 0-0 dell'Olimpico, che ha permesso ai granata di conquistare la salvezza, il presidente del Toro Urbano Cairo ha accusato Ciro Immobile di essere sceso in campo con il sangue negli occhi e di aver giocato la gara d'andata da positivo al Covid-19. L'attaccante della Lazio ha risposto con un lungo posto sul suo profilo Instagram ("Cairo mi ha offeso, non posso accettarlo. Gravi accuse infamatorie") e sempre attraverso il noto social è arrivata la replica del numero uno granata: "Ciro Immobile mi ha attaccato dal suo profilo Instagram dopo la partita con la Lazio . Ho risposto al suo post e pubblico il testo anche qui . Ciro Immobile mi accusa di averlo affrontato a fine gara e sostiene che tutti sanno chi e’ Ciro Immobile. Ebbene ...: “ Anch’io so chi e’ Ciro Immobile . Un calciatore che è venuto al Torino dopo un campionato deludente al Genoa per rilanciarsi . Ventura gli ha dato fiducia e lui ha fatto bene al Toro . Io pensavo che rimanesse volentieri almeno un altro anno e lui , Ciro Immobile, invece ha fatto il diavolo a quattro per andare al Borussia Dortmund. Ha avuto un altra stagione deludente e il Borussia lo ha prestato al Siviglia. Anche li , Ciro Immobile, non è andato bene e allora mi ha telefonato e mi ha chiesto per favore di tornare al Toro . Io , che gli ero affezionato, l’ ho accontentato. Ha fatto un girone di ritorno non molto brillante, ma io che ,ci tenevo molto a lui ,lo avrei voluto riscattare comunque. Ma lui, Ciro Immobile, questa volta nn mi ha chiamato personalmente, ma mi ha fatto dire dal suo procuratore, che per motivi personali non poteva restare a Torino. E allora non l’ho riscattato perché ho capito chi è Ciro Immobile..."