Luis Alberto: "Ora 12 finali. La Lazio deve stare in Champions: usciti a testa alta"

Il giorno dopo la gara contro il Bayern Monaco che ha sancito l'eliminazione della Lazio dalla Champions League, il centrocampista biancoceleste, Luis Alberto, ha commentato il percorso dei suoi in Europa: "Il nostro viaggio in Champions League è finito, ma ce ne andiamo a testa alta e con la consapevolezza di aver combattuto fino alla fine. Abbiamo 12 'finali' davanti a noi e faremo di tutto per tornare a giocare in Champions! È lì che la Lazio deve stare! mettiamoci al lavoro".