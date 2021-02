"Lukaku boss di Milano", La Dernier Heure incorona l'attaccante dell'Inter

vedi letture

Il quotidiano belga La Dernière Heure ha elogiato la prestazione di Romelu Lukaku nel derby di Milano, vinto per 3-0 dalla sua Inter. “Con il quinto gol in altrettanti derby Lukaku ha dimostrato di essere il boss della città. Nessuna offesa per Ibrahimovic, che ha perso nettamente il duello contro il belga. - scrive il quotidiano – La sua festa inizia con un’accelerazione che lascia Romagnoli indietro e un assist preciso per Lautaro Martinez. Poi non è stato lontano dall’uccidere il match trovando un buon Donnarumma prima del 66° quando completa la sua prestazione con un’altra accelerazione e un preciso missile a fil di palo. Lukaku può legittimamente puntare al titolo di giocatore dell’anno in Italia”.