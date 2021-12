Lukaku può tornare all'Inter in prestito? Oggi è impossibile per costi ed equilibri in attacco

vedi letture

La Gazzetta dello Sport parlando dell'Inter riparte inevitabilmente dalle forti parole pronunciate ieri sera da Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea che ha confessato la propria infelicità a Londra e che sogna un giorno di tornare in nerazzurro. Un giorno appunto, ma non oggi. Per immaginarlo a gennaio rientrare alla Pinetina servirebbe quella che viene definita "un'acrobazia", un prestito secco non semplice da mettere in piedi che si porterebbe dietro i 6 milioni netti di stipendio che restano da qui a fine anno. Una piccola porticina che è stata subito chiusa, dalla dirigenza nerazzurra. Ipotesi troppo complicata sia per i costi dello stipendio, sia perché l'attacco di Simone Inzaghi ha trovato un suo equilibrio. In futuro si vedrà, anche se è curioso come pochi giorni fa il ds Piero Ausilio aveva scherzato: "Se mi riprenderei Lukaku? Sì, in prestito sì...".