TMW Lukaku verso il rientro fra due settimane: spera di giocare le ultime tre (e il Mondiale)

Oggi c'è stato un confronto diretto fra Romelu Lukaku e il Napoli in cui, sostanzialmente, c'è stata la parola fine alle polemiche innescate dalla decisione dell'attaccante belga di rimanere in Belgio durante la pausa delle Nazionali per allenarsi al meglio e ritrovare la miglior condizione. Lukaku poteva servire agli azzurri in questo finale di campionato qualora ci fossero dei problemi ulteriori, ma il ciapanò del quarto posto ha prodotto una situazione chiara: la squadra di Conte si qualificherà alla prossima Champions comunque, visto che Como e Roma distano otto punti. Un vantaggio incolmabile, anche se la sconfitta contro la Lazio può bruciare.

Così i dissapori delle scorse settimane sono stati messi da parte. Perché Lukaku è intenzionato a rientrare a breve giro di posta, al massimo entro due settimane, per poi essere abile e arruolatile nelle ultime tre di campionato con i partenopei che giocheranno contro Bologna, Pisa e Udinese. Probabilmente salterà la sfida contro il Como, forse decisiva per l'aritmetica, sicuramente quella con la Cremonese del weekend.

Poi ci saranno i Mondiali, obiettivo di Lukaku da tempo. Perché è l'ultima opportunità, per la generazione d'oro del calcio belga, di regalarsi un trofeo importante. Non sarà facile, considerando che la selezione è probabilmente la peggiore per talento degli ultimi dodici anni.