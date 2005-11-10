Ufficiale Latina, il ds Condò rinnova fino al 2029: "Scelta di continuità e fiducia"

Il Latina conferma Luigi Condò. Il club pontino ha infatti rinnovato il contratto al proprio direttore sportivo. Questa la nota pubblicata sui canali social dei nerazzurri: "Il Latina Calcio 1932 è lieto di comunicare il rinnovo di contratto del Direttore Sportivo Luigi Condò fino al 2029. Una scelta di continuità e fiducia, che conferma la volontà della Società di costruire valore attraverso competenza, equilibrio e visione. La stagione appena conclusa ha portato con se risultati importanti, con il raggiungimento della salvezza ed una storica finale di Coppa Italia.

Tali risultati sono stati ottenuti anche grazie alla coesione impressa dal Direttore Sportivo al gruppo squadra, il quale si è rivelato capace di affrontare con spirito e determinazione ogni momento dell'annata. Il rinnovo rappresenta un segnale forte per tutto l’ambiente nerazzurro, ed in particolare per i tifosi che possono guardare al futuro con ambizione e fiducia, consapevoli di poter contare su una figura di grande professionalità e capacità, centrale nel percorso di crescita del club.

La società Latina Calcio 1932 intende così ribadire la propria volontà di consolidare un progetto serio e duraturo, nel segno dell’identità, dell’appartenenza e della voglia di continuare a far crescere il calcio a Latina. Avanti insieme verso nuove sfide. Forza Latina".