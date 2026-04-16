Lutto nel calcio: è morto l'ex portiere Alex Manninger. Incidente stradale, travolto da un treno

Sono ore di lutto nel mondo del calcio, perché Alexander Manninger ha perso la vita a soli 48 anni. Ex portiere di nazionalità austriaca, aveva giocato molti anni in Italia tra Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena e Juventus.

Stando alle prime ricostruzioni, Manninger avrebbe perso la vita in auto nella prima mattinata di oggi, per un impatto fatale con un treno. L'incidente è avvenuto nei paraggi di Salisburgo, all'altezza di un passaggio a livello che non presentava barriere. Ignaro del fatto che stesse arrivando un convoglio, Manninger - che viaggiava da solo - ha attraversato i binari ed è stato tragicamente centrato dal treno, a bordo del quale viaggiavano anche 25 passeggeri oltre al macchinista, usciti tutti illesi. Nonostante un soccorso immediato, con anche un defibrillatore, per Manninger non c'è stato invece purtroppo nulla da fare. La triste conferma è arrivata in un rapporto della polizia di Salisburgo diramato nel primo pomeriggio.

A dare pubblicamente la notizia per prima, una delle sue ex squadre, il Red Bull Salisburgo. La società austriaca ha scritto sui propri canali ufficiali un messaggio di cordoglio: "Piangiamo la scomparsa del nostro ex calciatore Alexander Manninger, che ha tragicamente perso la vita in un incidente d'auto. I nostri pensieri sono alla sua famiglia e agli amici. Riposa in pace, Alexander".