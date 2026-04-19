TMW Athletic Palermo, da Zaic un gol per ricordare Manninger: foto e retroscena

Un gol per consegnare tre punti alla sua squadra. E per ricordare Alex Manninger. Gabriel Zaic, centrocampista austriaco classe 2006, in forza all'Athletic Palermo arrivato in estate su intuizione di Giorgio Perinetti, oggi ha messo a segno una rete importante contro la Vibonese, in trasferta. Una rete decisiva, da tre punti. Grazie al suo gol Zaic infatti ha consentito alla sua squadra di tornare alla vittoria per 2-3 dopo una serie negativa. Un gol che arriva in un momento particolare, perché il giovane austriaco, al suo secondo sigillo stagionale, ha voluto ricordare il connazionale Manninger deceduto qualche giorno fa a causa di un incidente stradale le cui cause sono ancora tutte da accertare.

C'è un retroscena di mercato che unisce Zaic a Manninger. Il classe 2006 nato a Salisburgo, approdato in Sicilia su intuizione di Perinetti bravo a cogliere il suggerimento di Pep Clotet ( che aveva allenato il ragazzo alla Triestina portandolo con sé in prima squadra), prima di sposare la causa Athletic Palermo aveva chiesto consiglio all'ex portiere di Siena e Juventus. E proprio da Manninger era arrivato il via libera: Perinetti è una garanzia per la crescita dei giovani, giusto andare. Zaic così ha sposato il progetto siciliano. E oggi ha voluto omaggiare Alex Manninger nel migliore dei modi, con un gol. Decisivo. Importante per la rinascita dell'Athletic Palermo. E sul giovane centrocampista austriaco sono già accesi alcuni riflettori di mercato...